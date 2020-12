Getuigen gezocht van poging overval

Rond 19.50 uur kwam de overvaller de winkel binnen, bedreigde personeel met een mes en eiste geld. Geld buit maken lukte hem niet en hij vluchtte vervolgens te voet weg in de richting van de Briljantlaan.

Signalement

De dader is ongeveer tussen de 15 en 17 jaar. Hij heeft een licht getinte huidskleur en droeg tijdens de beroving een donkere jas, muts en handschoenen. Ook droeg hij een mondkapje die op dat moment onder zijn kin zat.

De politie doet onderzoek naar de overval en heeft al met diverse getuigen gesproken. Ook wordt een buurtonderzoek uitgevoerd om onder andere te achterhalen of er nog camerabeelden beschikbaar zijn. Getuigen of personen met meer informatie, die nog niet met de politie hebben gesproken worden gevraagd om contact op te nemen met de recherche Utrecht via tel. 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden? Dat kan ook via tel. 0800-7000 of via M-online.