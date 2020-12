Getuigen gezocht van geweldsincident

De politie kreeg zondagavond een melding binnen van een geweldsincident waarbij drie mannen en een vrouw betrokken zouden zijn geweest. Dit zou zich hebben afgespeeld rond 19.00 uur tussen het daar gelegen tankstation en de tennisbanen op het achtergelegen park, net over het spoor in Velsen-Noord.

De politie heeft zondagavond onderzoek gedaan en is nog op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben rond 19.00 uur in die omgeving van de Wenckebachstraat, waarbij drie mannen en een vrouw betrokken zouden zijn geweest.

Signalementen

Vrouw:

Tenger postuur

Circa 1.60 m, lang

Van de mannen is het volgende signalement bekend:

Man 1

Lengte 1.95 – 2.00 meter

Heel kort donkerbruin stekeltjes haar

Leeftijd ongeveer 30-40 jaar

Donkerblauwe jas

Spijkerbroek

Donkere schoenen

Hij dronk uit een wit-rood blikje bier van het merk ‘Tiskie’

Man 2

Lengte 1.60 a 1.65 m

Dikke neus

Gezet postuur

Vol gezicht

Donkere jas en spijkerbroek

Man 3

Vermoedelijk ook in de leeftijd van 30-40 jaar, verder is over hem weinig bekend.

Vragen aan het publiek

* Heeft u informatie over bovenvermelde personen of heeft u iets gezien zondagavond tussen 18.45 en 19.15 uur in de omgeving van de Wenkebachstraat in Velsen-Noord?

* Heeft u overige informatie die kan helpen in het onderzoek?

Belt u dan met de politie in Beverwijk via tel.nr 0900-8844. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020261085 bij.

