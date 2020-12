Schietincident, getuigen gezocht

Een 19-jarige jongeman uit Noord-Scharwoude zag zijn gestolen bromfiets op Marktplaats te koop staan en ging met enkele vrienden naar de Tulpstraat in Obdam om dit te checken. Op dat moment kwamen twee auto’s de straat in rijden en de groep voelde zich bedreigd. Zij gingen er vandoor en werden achtervolgd door een zwarte Volkswagen Golf waarbij zij beschoten werden. De inmiddels ingeschakelde politie kwam eraan waarna de achtervolgers er vandoor gingen. Er is niemand gewond geraakt.

Heeft u zondagmiddag rond 15.00 uur enkele auto’s gezien die hardrijdend door Obdam gingen? Dan hoort de politie dit graag via 0900-8844.

2020260949