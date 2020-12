Wijkagent in wijkpost Voordijkshoorn

Het spreekuur van wijkagent Remy is iedere dinsdag tussen 10:00 uur en 12:00 uur en op afspraak. Verder houdt wijkagent Remy nog een tweede spreekuur op een wisselende dag. Wijkagent Remy werkt regelmatig op deze locatie. Ziet u de politievlag buiten staan? Dan is er een wijkagent aanwezig. Loop dan gerust naar binnen als u een vraag heeft. Wilt u een afspraak met een wijkagent Remy maken? Bel dan met 0900-8844.



Sociale media

U kunt Remy Hartog volgen op Instagram wijkagent.remy en op Twitter @pol_Hartog óf volg politiebureau Delft op de sociale media voor de laatste nieuwtjes, preventieberichten en informatie over het politiewerk in Delft.