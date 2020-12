Auto-inbreker op heterdaad betrapt

Op zondag 6 december kreeg de politie rond 23.00 uur de melding van een mogelijk auto-inbraak. Toen agenten op Plein 13 aankwamen wezen twee omstanders in de richting van een mogelijke verdachte. Deze ging er per fiets vandoor in de richting van de Louis Porquinlaan, daarbij gooide hij verschillende, vermoedelijk gestolen, goederen weg. De dienders achtervolgden de man en konden hem uiteindelijk aanhouden. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.