Politie zoekt getuigen van mishandeling tijdens verkeersruzie

Ter hoogte van Nieuwendijk gooide die bestuurder plotseling zijn bus naar links waardoor de aangever vol in de remmen moest om een aanrijding te voorkomen. Beide rijstroken werden geblokkeerd. Uit die zwarte bus stapten twee mannen die op de inmiddels ook uitgestapte Oosterhouter af liepen. Het slachtoffer werd door het tweetal uitgescholden en tegen zijn auto geduwd. Hierna werd hij door de bestuurder met gebalde vuist in het gezicht geslagen. Het agressieve duo sloeg in hun bestelauto op de vlucht nadat er andere automobilisten uitstapten en poolshoogte kwamen nemen.



Het zou gaan om twee blanke mannen, de bestuurder is circa 30 jaar, hij is circa 1.70 a 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur. De passagier was kaal, circa 35 a 40 jaar, hij heeft een wat breder postuur.