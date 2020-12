Internationale intel-actie ontmaskert drugscriminelen

Door de nabijheid van grote havens en een goede infrastructuur is Nederland aantrekkelijk voor drugscriminelen. Drugs dat naar Nederland is vervoerd of in Nederland is geproduceerd, worden onder andere door middel van vrachtwagens naar andere landen verspreid. Als politie willen we het misbruiken van de transportsector door criminelen voor het vervoeren van drugs tegengaan. De informatiedienst van de Landelijke Eenheid (DLIO) verzamelde samen met de andere betrokken landen continu informatie over criminele activiteiten, verdachte situaties en signalen binnen de transportbranche. Deze informatie werd geduid en gebruikt om onderzoeken en controles op te zetten.