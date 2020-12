Vuurwerk in beslag genomen

Op basis van informatie nam de politie die dag poolshoogte. In het pand werd in totaal 119,5 kilo vuurwerk aangetroffen dat lag in een aantal kasten. Het vuurwerk is in beslag genomen om de categorisering te inventariseren. Tegen de eigenaar van het bedrijf wordt proces-verbaal opgemaakt.

Actuele regels vuurwerkopslag

Meer weten wat wel en niet mag wat betreft opslag van vuurwerk? Kijk op deze website onder het thema Vuurwerk: https://www.politie.nl/themas/vuurwerk.html#alinea-title-mag-ik-vuurwerk-bewaren-tot-volgend-jaar