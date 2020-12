Politie houdt verdachte aan voor serie woninginbraken

Een woninginbraak is een ingrijpende gebeurtenis waarvan de emotionele verwerking vaak veel tijd in beslag neemt. De impact is enorm, op iedereen die dit overkomt. Naast de ernstige aantasting van het veiligheidsgevoel, is er grote impact van het gemis van de veelal onvervangbare persoonlijke spullen. Daarnaast zorgen woninginbraken in het algemeen voor aantasting van het veiligheidsgevoel dat men ervaart in het eigen huis of in de eigen omgeving. De onrust bij buurtbewoners neemt hierdoor ook toe in het algemeen. De politie vraagt dan ook om verdachte situaties altijd te melden, of dit nu overdag, ’s avonds of ’s nachts is. Melding maken helpt! Mocht u iets opvallends of verdachts zien, neem direct contact op met 112.