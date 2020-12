Dealer gearresteerd

Naar aanleiding van binnengekomen informatie stelde de politie een onderzoek in naar het mogelijk dealen in Veenendaal en omgeving. Tijdens het observeren zagen agenten hoe meerdere personen contact zochten met de verdachte. De manier waarop dit gebeurde leidde tot het vermoeden dat er drugs werd verhandeld. De verdachte werd later aangehouden voor overtreding van de Opiumwet. Tijdens het onderzoek in de woning van de verdachte werden 500 wikkels met vermoedelijk cocaïne aangetroffen. De harddrugs zijn in beslag genomen. Het onderzoek naar de verdachte gaat verder en hij zit nog vast.