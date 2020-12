Verdachte drugshandel aangehouden in woning

Naar aanleiding van diverse meldingen bij het Basisteam Noord in verband met een dealer in harddrugs, is de politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de gemeente een onderzoek gestart.

Op dinsdag 8 december is in de vroege ochtend een inval gedaan in de woning aan de Ruysstraat, waar de 23-jarige verdachte vervolgens werd aangehouden. Aansluitend heeft de politie onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking verricht.

In de woning zijn vermoedelijk harddrugs en onder andere bijbehorende verpakkingsmaterialen gevonden. In een voertuig werd een boksbeugel aangetroffen. Dit is allemaal in beslag genomen.

Verdovende middelen en witwassen

Drugs en de handel in drugs zijn een groot probleem in Midden-Nederland. Denk aan ondermijning, bedreiging en geweld. Om in drugs te kunnen handelen heeft een dealer (of zijn baas) voorzieningen in de bovenwereld nodig. Bijvoorbeeld om illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Dit noemen we ondermijning.

Drugshandel en ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. We hebben uw ogen en oren nodig.

Ziet u de volgende signalen?

-Jongeren die ergens rondhangen en snel wat uitwisselen met voorbijgangers.

-Een auto waar mensen steeds iets ‘afhalen’.

-Veel aanloop bij een (dichtgeplakte) woning, ook op gekke tijden.

Meld het!

Meld deze dan bij politie (0900-8844 of via politie.nl), gemeente of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Ga voor meer informatie over de donkere wereld van de drugshandel en ondermijning naar: www.stopondermijningsamen.nl