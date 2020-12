Beroving bezorger, slachtoffer neergeschoten

De politie heeft direct in de omgeving een onderzoek ingesteld. Ook is een buurtonderzoek gehouden.

De verdachten voldoen aan het volgende signalement: Donkergetint, gekleed in donkere kleding, één langere en twee kleinere mannen van postuur. Na de beroving zijn ze te voet gevlucht in de richting van het Prieel en de Patio. Van de omgeving is dit opsporingsfilmpje gemaakt, zie de bijlage.

De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de beroving betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt graag kennis van eventuele beelden, ook uit de omgeving. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020261801.