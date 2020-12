Politie zoekt getuigen van straatroof

Het slachtoffer zat rond 18.20 uur op het bankje van een bushalte aan de Vermiljoenweg toen hij door een onbekende jonge man werd aangesproken. De dader griste vervolgens de mobiele telefoon van het slachtoffer uit zijn handen. Na de beroving rende de dader over de rijbaan weg in de richting van het Darwinpark. Vervolgens sprong hij bij een onbekende jonge man achterop de scooter. Het slachtoffer rende de twee daders achterna waarna een worsteling ontstond. Het slachtoffer werd tijdens de worsteling geschopt en raakte licht gewond aan zijn hoofd. Na de worsteling zijn de twee daders op de scooter vertrokken in de richting van het Darwinpark. Van de daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

- Man

- Leeftijd 17-18 jaar

- Lengte: 1.70 meter

- Getinte huidskleur

- Mollig postuur

- Donkere kleding

Dader 2

- Man

- Leeftijd: 18 jaar

- Lengte: 1.80 meter

- Licht getint

- Lang en mager postuur

- Donkere kleding



Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze straatroof. Heeft u rond dit tijdstip iets gezien of gehoord in de omgeving van de Vermiljoenweg? Mocht u op een andere manier weten wie bij de straatroof betrokken zijn, of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020261731.

2020261731