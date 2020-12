Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar overvallen Jumbo

Beide verdachten zijn dinsdag 8 december aangehouden en ingesloten voor nader onderzoek.

Beelden van de gewapende overvallen in Opsporing Verzocht

Op dinsdag 1 december werd er in tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan deze gewapende overvallen en werden de camerabeelden getoond. Dit heeft de afgelopen week geleid tot meer dan 20 tips van oplettende burgers.

De twee verdachten zijn Alkmaarders in de leeftijd van 17 en 18 jaar. Zij zullen worden verhoord.

De Jumbovestigingen en de slachtoffers zijn door de recherche op de hoogte gebracht van deze aanhoudingen. De eerder aangehouden verdachte in dit onderzoek, een 51-jarige inwoner van Alkmaar, is vorige week heengezonden. Hij blijft nog steeds verdachte.

Voor meer informatie over dit onderzoek, zie bijgaande link: https://www.politie.nl/nieuws/2020/november/26/04-verdachte-aangehouden-in-onderzoek-naar-overvallen-jumbo.html

Heeft u nog tips over deze zaak? Neemt u dan contact op met de recherche in Alkmaar via 0900-8844.