Zware mishandeling in Team West

Bij bankhelpdeskfraude ook wel spoofing genoemd doet iemand zich voor als iemand die voor een bank werkt. Slachtoffers worden door deze zogenaamde medewerkers van de bank ervan overtuigd een geldbedrag over te maken naar een ‘veilige rekening´. Zulke rekeningen bestaan niet, want in werkelijkheid is het een rekening van de oplichter zelf.



Bankhelpdeskfraude- Den Haag

Op dinsdag 6 oktober werd het slachtoffer door een zogenaamde bankmedewerkster gebeld. Deze zogenaamde medewerkster vertelde dat de rekening van het slachtoffer werd geplunderd en dat ze haar geld moest overmaken naar zogenaamde veilige rekeningen. In totaal heeft het slachtoffer onder valse voorwendselen voor ruim 16.000,-euro naar verschillende rekeningen overgemaakt. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van twee mannen die in de Bankastraat in Den Haag geld opnemen.



Zware mishandeling- Honselersdijk

Op vrijdag 29 november 2019 rond 19.00 uur heeft er in de Dijkstraat in Honselersdijk een zware mishandeling plaats gevonden. Op die bewuste dag parkeerde de toen 60-jarige postbezorger van Post NL zijn bestelbus in de Dijkstraat, hij zette de gevarenlichten aan en stapte uit zijn bus. Het slachtoffer droeg een uniform van Post NL. Op een gegeven moment stopt er een klein model auto voor zijn bestelbus. De bijrijder van die grijze Citroen liep op de postbezorger af en geeft hem een harde vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer is op dit moment nog steeds niet hersteld van dit geweldsincident. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



