Wie verknalden een ingang van gemeentehuis Vlaardingen?

Uit het onderzoek dat na de vernieling is opgestart komt naar voren dat het vermoedelijk gaat om drie daders die uit de richting van de Maassluissedijk komen, de Markt oplopen en daarna iets aansteken. Zij vluchten na de explosie in de richting van de Schoolstraat. Misschien zijn er meer mensen die zondagavond iets opgevallen is of de verdachten hebben gezien.

U kunt contact opnemen via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000