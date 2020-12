Zeven verdachten aangehouden voor overvallen en inbraken bij vermogende Nederlanders

De impact van een overval is enorm op iedereen die dit overkomt. Vaak zet dit iemands leven op z’n kop. Elke overval is er een te veel. Om deze reden is er een Regionaal Team Overvallen. Dit is een samengesteld team bestaande uit rechercheurs uit verschillende districten van de eenheid Rotterdam.

“De kracht van dit team is, dat zij zo nauw met elkaar samenwerken, specifiek gericht op overvallen, waardoor zij als geen ander snel de overeenkomsten tussen de verschillende overvallen zien. Iets wat in dit onderzoek ook is gebeurd” aldus De Zwart.