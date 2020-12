Politie niet gediend van online bedreigingen, verdachte aangehouden

Tilburgse politiemensen hadden maandagochtend gezien dat een inwoner van Oisterwijk reageerde op een filmpje op social media. In dat filmpje, opgenomen in Nunspeet, was te zien dat politieagenten aanhoudingen verrichtten voor het niet dragen van het mondkapje. De Oisterwijker die op het filmpje reageerde, uitte in zijn reactie ernstige bedreigingen richting de politiemensen die de aanhoudingen verrichtten. Tilburgse politiemensen hebben contact opgenomen met hun collega’s in Nunspeet en de bedreigingen van de man besproken. Daarop heeft de Nunspeetse teamchef aangifte gedaan van bedreiging.