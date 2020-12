Politie onderzoekt autobranden

Berkel-Enschot / Waalwijk - In de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 december 2020 rond 01.45 uur bleek in de Klaproosstraat in Berkel-Enschot een auto in brand te staan. Ook in de Potgieterstraat in Waalwijk stond rond middernacht een auto in brand. De politie doet in beide gevallen onderzoek naar brandstichting.