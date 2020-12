Twee Fransmannen aangehouden op verdenking van witwassen

Daarop besloten de agenten de 31-jarige bestuurder en zijn 33-jarige bijrijder en hun auto nader te controleren. In een verborgen ruimte in de auto troffen ze vervolgens een grote hoeveelheid contant geld, ruim 25.000 euro, aan. Ook lag er een busje traangas in de auto. Omdat ze geen verklaring voor het geld konden geven, zijn de twee Fransozen aangehouden, onder andere op verdenking van witwassen en het bezit/invoer van harddrugs en in de cel gezet. Op het bureau bleek dat de bestuurder zich had gelegitimeerd met het identiteitsbewijs van een familielid. Hij wordt om die reden ook verdacht van identiteitsfraude. De auto van het tweetal is voor nader onderzoek in beslag genomen. Het tweetal zit nog vast.