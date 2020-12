Getuigen gezocht! Explosie bij winkel in Heeswijk-Dinther

De politie ontving meerdere meldingen over de explosie. Bij aankomst van de politie was sprake van brand in de supermarkt. De brandweer kreeg de brand uiteindelijk met bluswerk onder controle.

Een explosievendeskundige van de politie stelde na uitgebreid onderzoek vast dat er geen explosiegevaar meer was bij de winkel.



De ontploffing veroorzaakte veel schade. De bewoners van een bovengelegen appartementencomplex zijn geëvacueerd en opgevangen in een brandweerkazerne. Deskundigen deden onderzoek naar de aard en omvang van eventuele schade aan de constructie van het appartementencomplex. Zij beoordeelden dat als voldoende stabiel. Daardoor konden bewoners terugkeren naar hun woningen.



Onderzoek

Rechercheurs van de forensische opsporing doen op de locatie onderzoek naar sporen die meer info kunnen opleveren over de toedracht van de explosie. Ook met behulp van buurtonderzoek proberen we meer duidelijkheid te krijgen.



Getuigenoproep

Onze recherche komt echter heel graag in contact met mensen die informatie hebben over de ontploffing. Heeft u iets gezien en/of gehoord. Bel 0900-8844 of gebruik het tipformulier onderaan. Blijft u liever anoniem? Dat kan via 0800-7000. Ook als u in het bezit van camerabeelden bent waarop mogelijk iets te zien is vragen we u die met ons te delen via het tipformulier.