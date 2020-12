Getuigen gezocht van gewapende overval Aalsterweg Eindhoven

Afbeelding is een stockfoto.

Overval

Meerdere daders drongen het bedrijf binnen en bedreigden het aanwezige personeel met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Zij maakten elektronica buit tijdens de overval en vluchtten vervolgens.

Signalementen daders

Het gaat vermoedelijk om meerdere mannen van tussen de 170 en 180 centimeter in lengte. Zij hadden hun gelaat verhuld.

Veel vragen

De recherche heeft nog veel vragen over wat er precies gebeurd is. We horen getuigen, doen buurtonderzoek en onze specialisten van de Forensische Opsporing richten hun onderzoek op bruikbare sporen. Ook kijken we of er (beveiligings-)camera’s in de buurt hangen waarvan de beelden ons mogelijk kunnen helpen om het plaatje completer te krijgen.

Getuigen gezocht

Wij zoeken dan ook getuigen die ons meer kunnen vertellen over de daders en de overval.

Misschien heb jij de daders gezien toen zij zich voor of na de overval in de omgeving bevonden van de Aalsterweg. Of wellicht ken je mensen die hen hebben gezien.

of de overval in de omgeving bevonden van de Aalsterweg. Of wellicht ken je mensen die hen hebben gezien. Woon of was je toevallig in de buurt en heb je camerabeelden? Deel die beelden dan met ons als dat nog niet is gebeurd.

Ook mensen die andere opvallende en/of verdachte zaken hebben gezien in de omgeving tijdens de overval vragen wij nadrukkelijk om contact met ons te leggen.

Elk aanknopingspunt kan helpen!



Bel ons via 0900 8844. Liever anoniem? Dat kan ook door 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem) te bellen. Online tippen en afbeeldingen (of bewegende beelden) insturen kan ook via onderstaand tipformulier.