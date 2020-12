Politie onderzoekt dodelijk steekincident

Rond 06.30 uur ontving de politie melding van een incident op de Azaleastraat. Daar was een vrouw van 26 jaar op straat het slachtoffer geworden van een steekincident. Ondanks de inzet van diverse hulpdiensten is het slachtoffer ter plaatse overleden.

Onderzoek

De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek. Vanuit forensische opsporing wordt er sporenonderzoek verricht. Daarnaast spreekt de politie met mogelijke getuigen. Zo wordt geprobeerd een beeld te vormen van wat er zich hier dinsdagochtend heeft afgespeeld. Via burgernet is een oproep gedaan om mee uit te kijken naar de mogelijke verdachte. Dit betreft een man van 30-35 jaar oud met een smal postuur. Hij droeg zwarte kleding met een zwarte jas met capuchon.

Getuigenoproep

Heeft u een aan het signalement gelijkend persoon gezien deze dinsdagochtend? Zag u het incident gebeuren of heeft u mogelijk meer informatie over wat er zich hier heeft afgespeeld? Deel deze informatie dan met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).