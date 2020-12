Ramkraak kledingwinkel

Het incident gebeurde rond 03.45 uur en er waren in ieder geval drie personen bij betrokken. Ze verschaften zich met geweld toegang tot de kledingwinkel. Ze sloegen een etalageruit in en gingen de winkel binnen.

Met een tot nu toe nog onbekende hoeveelheid kleding gingen de verdachten er vandoor.

Ze vertrokken met een auto, merk Volkswagen type Golf, via de Geleenstraat en Geerstraat naar de Schakelweg.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien hebben rond het tijdstip van 03.45 uur op of in de omgeving van de Geleenstraat in Heerlen, de auto hebben zien rijden of mensen die andere informatie hebben over deze ramkraak.

Ze kunnen zich melden via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.