Vuurwerk in beslag genomen bij handelaar

Bij de actie werkte de politie samen met de gemeente Leeuwarden, die de vergunning voor het bedrijf heeft verleend.

Aanleiding tot de controle in het bedrijf is een politieonderzoek waarin aanwijzingen zijn gevonden dat het bedrijf niet handelde volgens de verleende vergunning. Zo verkocht deze legale handelaar in consumentenvuurwerk onder andere professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk buiten de toegestane tijd. In het bedrijf werd in totaal 600 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Vuurwerkverbod

De verkoop- en het afsteken van vuurwerk is voor de komende jaarwisseling verboden. Lees hier meer over de regels rondom vuurwerk.