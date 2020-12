Brandstichter op heterdaad aangehouden

Op basis van binnengekomen informatie, zijn agenten in de vroege ochtend van woensdag 9 december gaan posten in de omgeving. De agenten waren onopvallend aanwezig in de buurt van waar de branden hebben plaats gevonden. Tijdens deze actie zagen zij een man die voldeed aan het signalement dat in het onderzoek naar voren kwam. De man stopte bij een portiek van een aantal woningen op de Keucheniusstraat. Direct daarna ontstond rookontwikkeling. Het bleek dat het huisafval naast het portiek in brand stond. De brandstichter fietste weg, maar de agenten wisten hem op heterdaad aan te houden. Het gaat om een 50-jarige man uit Huizen. De man zit vast voor onderzoek en er zal gekeken worden of er een link is met de eerdere branden.