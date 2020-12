Verdachte scooterroof en heling aangehouden

Het slachtoffer was rond 20.50 uur net afgestapt toen een persoon met een bivakmuts op hem bedreigde met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. De man uit Ede kon niet inschatten of het echt vuurwapen was en nam het zekere voor het onzekere. Daarop ging de berover er met de scooter van het slachtoffer vandoor.

Op donderdag 22 oktober kwamen twee alerte getuigen het politiebureau in Veenendaal binnenlopen. Zij gaven aan een gestolen scooter bij zich te hebben. Deze was online aangeboden en het tweetal herkende de scooter die de avond daarvoor onder dreiging van geweld was gestolen. Zij hadden zich voorgedaan als geïnteresseerde kopers en een proefrit geregeld. Daarop reden zij met de scooter direct naar het bureau. Agenten gingen op aanwijzing van de getuigen naar de Grote Pekken waar de 17-jarige verdachte stond te wachten. Bij het zien van de agenten ging hij ervandoor maar kon na een korte achtervolging te voet worden aangehouden.

Bij de verdachte werd een mes aangetroffen en in beslag genomen. Hij zit vast in verband met het onderzoek.