Getuigen gezocht gewapende overval snackbar Leidsche Rijn

Twee mannen met donkere bivakmutsen op kwamen rond 20:45 uur de zaak binnen en eisten geld. De verdachten hadden beide een op een vuurwapen gelijkend wapen in hun hand. Een 23-jarige medewerkster moest de kassa opendoen, waarna de overvallers er met de inhoud vandoor gingen. De twee vluchtten weg op een scooter in de richting van de Eerste Oosterparklaan.

De politie heeft onderzoek ter plaatse gedaan en in de omgeving gezocht, maar de overvallers niet meer aangetroffen.

De signalementen

Dader 1:

Tussen de 1.80 en 1.85 meter lang

Tenger postuur

Donkere ogen

Donkerblauw regenpak met reflectiestrepen

Zwarte handschoenen

Lichtgetinte huidskleur

Dader 2:

Ongeveer 1.75 meter lang

Iets breder postuur dan dader 1

Donkere ogen

Donkerblauw regenpak met reflectiestrepen

Zwarte handschoenen

Lichtgetinte huidskleur

Help mee met het politieonderzoek

De recherche is bezig met onderzoek en heeft al diverse getuigen gesproken. Maar meer tips helpen mee deze zaak op te lossen. Heeft u iets verdachts gezien gisteravond op de Verlengde Houtrakgracht in Utrecht? Of heeft u de overvallers op de scooter gezien? Wij komen heel graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook of via 0800-7000.