Getuigen gezocht van straatroof Amersfoort

Het 13- en 14-jarige slachtoffer uit Amersfoort werden rond 17.00 uur vanaf de skatebaan in Vathorst door twee jongens naar het eilandje gelokt. Daar werden ze vervolgens met geweld beroofd van hun geld.

Signalementen

Dader 1 is ongeveer 16 jaar oud, heeft een breed tot gezet postuur en is circa 1.70 m lang. Hij heeft een getinte huid. Tijdens de beroving droeg hij donkere kleding en een capuchon op zijn hoofd. Verder droeg hij een zwart mondmasker.

Dader 2 is ongeveer 14 jaar oud, heeft een normaal postuur en is ongeveer 1.60 m lang. Hij heeft een Aziatisch uiterlijk en donker, kort haar. Hij droeg een capuchon op zijn hoofd.

Tips?

Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie? Weet u misschien meer over de daders? Neem dan contact op met de politie in Amersfoort via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via het telefoonnummer 0800-7000 of via M-online.