Getuigen gezocht na explosie in Beverwijk

Toen agenten arriveerden bij de supermarkt troffen zij op de locatie een zwaar beschadigd pand aan. Door de explosie is de gevel van de supermarkt flink beschadigd. Na de explosie heeft de politie het gebied afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de locatie in onderzoek. Daarnaast is de Forensische Opsporing bezig met sporenonderzoek.

Getuigenoproep

De recherche wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over deze explosie. Heeft u iets gezien of gehoord? Mocht u op een andere manier weten wie bij de explosie betrokken zijn, of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.

Informatie delen kan ook anoniem: bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2020262703.

