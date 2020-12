Twee verdachten aangehouden voor woninginbraak

Agenten ontvingen een melding dat drie personen een ruit vernielden bij een woning aan de Van Wijngaardenstraat. Toen de mannen de agenten zagen aankomen, renden ze de woning uit. De agenten wisten een 16-jarige Hagenaar aan te houden. De politie onderzoekt de zaak, hierdoor kon een dag later een tweede verdachte, ook een 16-jarige Hagenaar, worden aangehouden. Beide mannen zitten op het politiebureau vast voor verhoor. De politie is nog op zoek naar andere verdachten, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Sieraden

Bij een van de verdachte werden drie ringen en een ketting aangetroffen. Herkent u een van deze spullen op onderstaande foto? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.



Meld verdachte situaties

Wanneer er een verdachte of bedreigende situatie is, bel dan meteen 112. Hoe sneller de melding binnenkomt, hoe meer kans dat de verdachten op heterdaad worden betrapt en snel aangehouden kunnen worden. Wilt u weten wat u kunt doen om de kans op inbraak te verkleinen? Lees hier onze tips.



Getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben of mensen die beschikken over videobeelden van de omgeving van de Van Wijngaardenstraat. Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.