Tweede aanhouding in oplichtingszaak 86-jarige vrouw uit Dordrecht

Op 11 september jl. werd Annie gebeld door een man die zich voordeed als een medewerker van een bank. Deze man vertelde haar dat er was geprobeerd geld op te nemen van haar rekening en dat hij haar zou ‘helpen’ met het beter beveiligen van de bankrekening.



Tijdens dit gesprek van 2,5 uur wist deze man uiteindelijk de inloggegevens en de pincode van het haar te ontfutselen. Daarna wist hij Annie te overtuigen haar bankpas in een envelop te stoppen waarna de envelop werd opgehaald. Er zou een nieuwe bankpas worden opgestuurd. Nadat de bankpas was opgehaald, werd het spaargeld overgemaakt naar de betaalrekening. Vervolgens werd op meerdere momenten door 2 mannen in totaal €18.000,00 van haar bankrekening opgenomen.

Tweede aanhouding

Eerder werd voor de oplichting van Annie al een 17-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij blijft verdachte in deze zaak. Goed recherchewerk leidde de politie naar ene tweede verdachte. Een 20-jarige man uit Ede. Zijn identiteit komt bij tenminste zes oplichtingszaken naar voren. Eén van deze zaken is de oplichting van Annie, een andere zaak is ook een Dordtse babbeltruc-zaak. Hierbij werd een 82-jarige dame opgelicht voor ruim €5000,-. De man is in verzekering gesteld. Het onderzoek gaat onverminderd verder, meerdere aanhoudingen sluit de politie dan ook niet uit.

Word geen slachtoffer

Te vaak zijn ouderen het doelwit van babbeltrucs en woningovervallen, daarom is er een voorlichtingscampagne gestart. Praat met ouders en grootouders over de gevaren van babbeltrucs en geef ze deze tips:



- De bank nooit via de telefoon om inloggegevens en pincodes zal vragen.

- De bank haalt nooit bankpassen op of vraagt deze terug te sturen.

- Bel bij twijfel, bel altijd zelf de bank om te controleren of het telefoontje wat u zojuist had klopt.



Voor meer preventietips zie :https://www.politie.nl/themas/babbeltruc.html