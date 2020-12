Aanrijding met dodelijke afloop

Ter plaatse bleek dat een personenauto frontaal op een vrachtwagen met oplegger was gebotst. Ondanks het feit dat hulpverleners (politie. Brandweer en ambulance) snel ter plaatse waren mocht eerste hulp niet meer baten. De 33-jarige bestuurster uit de gemeente Borssele was, als gevolg van de aanrijding, komen te overlijden.

De familie van de vrouw is door de politie in kennis gesteld. De vrachtwagenchauffeur heeft op het bureau een verklaring afgelegd, hij is niet aangehouden. Ook is een getuige van het ongeval gehoord. Verkeersongevallenanalisten en agenten van de verkeerspolitie doen onderzoek naar de exacte toedracht.

Uit de verklaringen die zijn opgenomen is de oorzaak van de aanrijding dat de auto van de vrouw op de verkeerde weghelft terecht is gekomen.