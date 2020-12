Achtervolging uit Belgie eindigt in Roosendaal

De man is aangehouden. Hij bleek 800 gram hennep bij zich te hebben. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar is hij ingesloten. De verdachte wordt nog verhoord door rechercheurs. Hij wordt verdacht van overtreding van de Opiumwet. De eigenaar van de geparkeerde auto heeft aangifte gedaan van de schade die is ontstaan, dus daar wordt de man ook over gehoord.

Een Officier van Justitie beslist vanmiddag hoe de zaak verder afgehandeld gaat worden.

De verdachte werd door de Belgische politie achtervolgd omdat hij in een auto reed met gestolen kentekenplaten. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.