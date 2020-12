Alerte buurtbewoner betrapt woninginbreker

Bewoners weten zelf het beste als er iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemd figuur die bij huizen naar binnen loert bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. Dus ook wanneer u een verdachte situatie signaleert waarbij de politie een misdrijf kan voorkómen.

Iemand is niet alleen strafbaar als hij een woninginbraak pleegt. Ook de voorbereidende handelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden al strafbaar zijn. Het Openbaar Ministerie heeft al meerdere personen voor de rechter gebracht omdat zij voorbereidende handelingen voor inbraak pleegden. Zij kunnen gevangenisstraffen en hoge boetes krijgen.

Onderstaande film toont het belang van tijdig melden van een verdachte situatie.