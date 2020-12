Politie vraagt hulp bij onderzoek vuurwerkbom

De politie roept het publiek op om mee te denken over twee onderzoeksvragen:

Welk (illegaal) vuurwerk kan een explosie van deze omvang (kracht van handgranaat) veroorzaken? Waar kun je dit (illegaal) vuurwerk in West-Brabant kopen?

Laat het de politie weten! Bel 0900-8844 of vul hieronder het tipformulier in. Of gebruik het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem (0800–7000). Vermeld voor een snelle informatieverwerking het dossiernummer: 2020314681.

Omdat sprake is van een ernstig misdrijf kunt u ook anoniem terecht bij het team criminele inlichtingen. Een gesprek met een rechercheur van TCI is volledig anoniem. Hoe gaat dat dan? Bel het algemene nummer van de politie: 0900-8844 en vraag naar het Team Criminele Inlichtingen. De medewerker(st)er van het servicecentrum stelt u enkele gerichte vragen en helpt u dan anoniem verder.