Woningoverval in Uden

De verdachte, een man met een getinte huidskleur, grijze muts, zwarte trainingsbroek, was al in de woning aanwezig die avond. Op enig moment trok hij een wapen en maakte hij het slachtoffer spullen afhandig. De verdachte zette het vervolgens op een lopen. Mogelijk heeft de verdachte later zijn weg vervolgd per auto of een ander vervoermiddel.

Het slachtoffer is niet gewond geraakt. We doen op dit moment in Uden onderzoek naar mogelijke sporen die ons kunnen helpen.

Aan mensen die iets gezien of gehoord hebben, wordt vriendelijk verzocht ons te bellen. Dat kan op telefoonnummer 0900-88 44 of anoniem via 0800-7000.