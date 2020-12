Fietser ernstig gewond na aanrijding

Rond 11 uur vond er op de Brugstraat een aanrijding plaats tussen de fietser en een personenauto. De auto reed na de aanrijding door in de richting van de Brabantweg. Bij de aanrijding raakte de fietser uit Gennep ernstig gewond. Ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De auto die bij de aanrijding betrokken was heeft mogelijk schade aan de voorzijde. Onderzoek door de politie leidde naar een auto in Gennep. Op dit moment wordt onderzocht of deze auto betrokken was bij het ongeval. Direct na de aanrijding is een burgernetbericht verspreid met daarin een oproep om uit te kijken naar de auto. Het team van de VOA, Verkeers Ongevallen Analyse, onderzoekt de zaak. .