Slachtoffer na aanrijding overleden

Rond 11:00 uur vond er op de Brugstraat een aanrijding plaats tussen een fietser en een personenauto. De auto reed na de aanrijding door in de richting van de Brabantweg. De betreffende auto heeft mogelijk schade aan de voorzijde.



Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-884. Dit kan ook anoniem via 0800-7000.