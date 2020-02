Politie doet onderzoek naar schietincident

Op dit moment is het onderzoek nog volop gaande in de buurt; de forensische recherche en het lokale team doen sporen- en buurtonderzoek. Het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht door de later aangehouden mannen. Wat hun relatie met het slachtoffer is én hun rol in de gebeurtenissen vannacht wordt nu onderzocht. Zo ook wat de aanleiding is geweest, plus wie de andere personen zijn die vannacht bij het incident aanwezig waren. De aangehouden verdachten zijn 27- en 29-jaar oud en afkomstig uit Nijmegen.



Getuigenoproep

Het rechercheteam verhoort de verdachten en het slachtoffer. Daarnaast spreekt zij graag met getuigen om een zo compleet mogelijk beeld van de gebeurtenissen vannacht te krijgen. Hebt u nog niet met een politieagent gesproken, neem dan contact op met via het algemene nummer 09008844. Hebt u camerabeelden, dan kunt u die met ons delen door ze te uploaden via het tipformulier op Politie.nl