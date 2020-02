Getuigen gezocht van een zware mishandeling

Rond 15.00 uur stond het slachtoffer op het Stationsplein toen een onbekende man hem aansprak. Uit het niets heeft de man het slachtoffer geslagen. Hierdoor kwam het slachtoffer ten val. Hierna is de verdachte richting het perron gelopen en niet meer aangetroffen. Het slachtoffer raakte bij de mishandeling zwaargewond.

Signalement verdachte:

Rond 19-20 jaar oud

Tussen 1.65m en 1.70m lang

Donker getinte huidskleur

Droeg donkere kleding

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie over deze zware mishandeling? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2020021122