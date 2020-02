Poging beroving; getuigen gezocht

Rond 20.55 uur fietste het 71-jarige slachtoffer in de Tempeliersstraat in de richting van het Houtplein. Hier werd het slachtoffer uit het niets door twee mannen van zijn fiets geduwd. Eén van de mannen vroeg om zijn persoonlijke goederen. Toen het slachtoffer dit niet wilde geven kreeg hij een vuistslag in zijn gezicht en kwam ten val. De twee mannen zijn toen weggelopen in de richting van het Houtplein. Het slachtoffer is door de klap licht gewond geraakt.

Er is een signalement bekend van de dader die het slachtoffer heeft geslagen:

Blanke huidskleur

Rond 23 jaar oud

Normaal postuur

Droeg een groenkleurige jas

Van de tweede dader is er geen signalement bekend. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze poging beroving? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2020021449