Politie zoekt getuigen zware mishandeling

Rond 03.50 uur kreeg de politie een melding dat er een persoon werd mishandeld voor een café aan het Spaarne. Er waren vier mannen voor het café uit een auto gestapt en zijn toen direct op het 18-jarige slachtoffer in gaan slaan. Hierna is het viertal weer in de auto gestapt en weggereden in de richting van de Turfmarkt. De politie heeft een zoekslag gemaakt en twee Haarlemmers van 18 en 23 jaar oud aangehouden. Er wordt nog gezocht naar meerdere verdachten. Het slachtoffer is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar deze zware mishandeling en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2020021516