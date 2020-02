Amokmakers aangehouden

Op vrijdag 31 januari 2020 om 13.20 uur kwam er bij het operationeel centrum de melding binnen vanuit de Mahlerstraat: Er zou een man op zijn sokken rondlopen met een hakbijl in zijn hand. Meerdere politie-eenheden werden naar die straat gestuurd. Op aanwijzing van getuigen kon de man getraceerd worden in een flatwoning. Op dat moment had hij de hakbijl niet meer bij zich. Bij de veiligheidsfouillering van zijn kleding werd een geldbedrag en een handelsvoorraad hennep gevonden. De verdachte, die daar woonde, is aangehouden voor het bezitten en mogelijk verhandelen van drugs en van het mogelijk witwassen. De hakbijl stond nog bij zijn voordeur. Net voordat de verdachte in een surveillanceauto werd geplaatst probeerde hij, met handboeien om, weg te rennen. Vluchten kon niet meer, hij werd direct tegen de grond gedrukt door de agenten en alsnog in de auto gezet.