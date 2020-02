Jongen op straat beroofd

Van de twee daders zijn signalementen bekend. De man met het vuurwapen had een donker getint uiterlijk, mager postuur, was lang en had een baardje. Hij wordt geschat op 20-25 jaar oud, hij droeg een zwarte jas met capuchon en onder zijn jas droeg hij een klein tasje. De andere dader was licht getint, breed postuur, was kleiner dan de andere dader. Eveneens 20-25 jaar oud. Hij droeg een grijze jas, spijkerbroek en een opvallende gouden Cartier bril met een dun montuur.