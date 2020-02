Gewelddadige Woningoverval Griftstraat Utrecht

De recherche van Utrecht-Stad onderzoekt de woningoverval. Er is al een aantal getuigen gesproken, maar de recherche wil graag in contact komen met meer getuigen. Heeft u iets gezien? Heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek. Of beschikt u over beelden? Geef uw tip dan door via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Of vul het onderstaande tipformulier in. Daar kunt u ook de beelden uploaden.