Getuigen gezocht van steekincident Hoorn

Rond 13:45 uur kreeg de politie een melding van een steekincident op de Spinner. Bij de woning vonden agenten een vrouw die een ernstige steekwond had opgelopen. Zij was nog aanspreekbaar en kon een signalement van de dader geven. De politie startte direct een zoekactie naar deze persoon. De meldkamer verspreidde ook een Burgernet-melding met de kenmerken van de verdachte. Met behulp van tips van oplettende burgers kon de verdachte rond 15:35 uur door de politie worden aangehouden op de Stationsweg in Hoorn. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit nog vast. Het slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en aan haar verwondingen behandeld. Zij verkeert buiten levensgevaar.



Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar het incident en is nog op zoek naar getuigen die de verdachte hebben gezien in de omgeving van de woning aan de Spinner in Hoorn, en die nog niet met de politie hebben gesproken. De verdachte is een slanke, blanke man van rond de 1,75m. Hij droeg een zwarte muts en een bruine jas. Heeft u rond het tijdstip van het incident een man gezien die voldoet aan het signalement en/ of heeft u mogelijk camerabeelden van de dader? Neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Wilt u liever anoniem uw informatie delen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020027394