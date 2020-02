Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Rond 19.10 uur kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in een woning aan de Wilgehout. De melder zag een verdacht persoon in de woning in de weer met een vuurwapen. Zoals gebruikelijk nam de politie de melding zeer serieus en arriveerden agenten met kogelwerende vesten. Zij gingen volgens de schildprocedure naar binnen. Een verdacht persoon sloeg vervolgens op de vlucht, waarop de politie een waarschuwingsschot loste en de man aanhield. Na doorzoeking in de woning zijn enkele goederen in beslag genomen. Het mogelijke vuurwapen is niet aangetroffen.



De 21-jarige verdachte zit op dit moment vast en wordt gehoord.



Wanneer mag de politie schieten?

De politie is bevoegd om geweld te gebruiken om haar taak, de handhaving van de rechtsorde, uit te voeren. Het gebruikte geweld moet altijd in verhouding staan tot de situatie en het misdrijf. Dit wordt ook wel ‘proportioneel en subsidiair’ genoemd. Tijdens een gevaarlijke situatie probeert de politie te de-escaleren. Eerst gebruikt de agent zijn stem om de verdachte te vorderen iets te doen of juist niet te doen. Als dit niet lukt, schaalt hij of zij op naar het gebruik van wapens; bijvoorbeeld pepperspray, de wapenstok of inzet van de politiehond. Pas op het laatste moment pakt de agent zijn vuurwapen. Hij kan een waarschuwingsschot lossen. Kijk hier voor meer informatie over wanneer een agent zijn vuurwapen mag gebruiken.



Wat is schildprocedure?

Bij de schildprocedure schermen politieagenten zich door middel van schilden af van een verdachte. Ze kunnen deze vervolgens op een veilige manier klem zetten en aanhouden. Door de inzet van de schilden kan de verdachte zich niet goed bewegen en ook niet uithalen met bijvoorbeeld een mes. De schildprocedure wordt toegepast als de kans groot is dat bij een reguliere aanhouding politiemensen gewond raken.