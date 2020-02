Aanhouding na gewelddadige overval

Het slachtoffer liep zaterdag 4 januari omstreeks 18.30 uur bij een bank aan het Hobbemaplein naar binnen. Er was op dat moment niemand in de bank aanwezig. Het slachtoffer pakte zijn bankpas en wilde deze in de automaat stoppen. Op dat moment hoorde hij dat er iemand het pand binnenkwam. Onmiddellijk werd de Leiderdorper beetgepakt en bedreigd met een mes. De belager eiste geld en stak vrijwel direct in op het slachtoffer. Het slachtoffer liep meerdere messteken op en werd naar het ziekenhuis gebracht om zich aan zijn verwondingen te laten behandelen. De verdachte is vandoor gegaan via de Herman Costerstraat en de Boerenstraat. In Team West werden er op dinsdag 4 februari camerabeelden van de verdachte getoond. Tips naar aanleiding van de uitzending leidde rechercheurs uiteindelijk naar de 36-jarige verdachte



Team West

Team West is een regionaal opsporingsprogramma op TV West waarbij wij wekelijkse hulp inroepen van inwoners in de regio Den Haag. Deze productie is een samenwerking tussen de politie-eenheid Den Haag, het Openbaar Ministerie en TV West. Iedere dinsdagavond vanaf 17:00 uur wordt het programma elk heel uur uitgezonden op TV West. De uitzending wordt gedurende woensdagmiddag ook nog een aantal keer herhaald.