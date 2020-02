Politie doet inval in illegale gokpanden

Zaterdag 8 februari hielden agenten in een woning aan het Hoflandplein zeven verdachten aan voor illegaal gokken, witwassen, Wet op de Kansspelen en de Wet Economische delicten.. ‘Aansluitend bezochten we drie horecazaken. Over deze ondernemingen hadden we anonieme meldingen over illegaal gokken ontvangen. In de panden vonden we duizenden euro’s contant geld’, vertelt Ricardo. ‘Dit hebben we samen met drie personenauto’s in beslag genomen.’ Ricardo benadrukt dat de zaken op zich los van elkaar staan. ‘We zijn blij met deze anonieme meldingen. Hierdoor konden we snel een aantal van deze illegale gokpanden oprollen.’







Witwassen via illegaal gokken

Illegaal gokken is oncontroleerbaar, gokkers hebben geen garantie op een eerlijk spel. Zij lopen bovendien het risico op een boete. Door gebrek aan toezicht is er een hoger risico op gokverslaving of gokken door minderjarigen. En er is geen zicht op geldstromen, die vaak aanzienlijk zijn. Mensen die geld inzetten, kunnen dat ongeregistreerd doen. Illegaal gokken wordt dan ook vaak gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Gokken is alleen toegestaan met een vergunning vanuit de Wet op de Kansspelen.



Waar melden?

Help ons uw wijk veiliger te maken. Heeft u het vermoeden dat er bij u in de buurt illegaal wordt gegokt, meld dit dan via de website of het telefoonnummer van de Nederlandse Kansspelautoriteit, de politie (0900-8844) of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.